Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar - Son Dakika

Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar

08.10.2020 00:58
Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anaokuluna öğrencileri okul bahçesinin bir bölümüne çeşitli sebze ve meyve tohumu ekerek, tavuk beslemeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anaokuluna öğrencileri okul bahçesinin bir bölümüne çeşitli sebze ve meyve tohumu ekerek, tavuk beslemeye başladı. Minikler yetiştirdikleri organik ürünleri ise beslenme saatlerinde afiyetle yiyorlar.

Şuhut'ta Organik Okul Projesi kapsamında Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde organik tarım ekerek ve tavuk besleyerek elde ettikleri organik ürünlerle besleniyor. Öğrenciler domates, biber, kabak, yumurta gibi çeşitli tarım ürünlerini sofralarına taşıyor. Kadir Efe Taşkale isimli minik çocuk okulda salatalık, domates ve biber ektiklerini kaydederek, sebze ve meyvelerin sulama, çapa gibi işleri ile de kendilerinin ilgilendiklerini dile getirdi. Ecemgül Karataş ise beslediklerini tavukların yumurtalarını kahvaltıda afiyetle yediklerini kaydetti.

"Normal eğitimin yanında organik tarım eğitimi veriyoruz"

Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu Müdürü Esra Büyükgül, projenin 4 yıl önce başladığını ve amaçlarının çocuklara organik tarımı öğretmek olduğunu ifade etti. Büyükgül, "Üretmeyi, ürettiği şeyleri yemeği bunların sevincini öğrettik. Daha sonra okulumuza bir kümes yaparak hayvan sevgisini aşılamayı öğrettik onlara. Kümesim bakımıyla yumurta alımıyla tavuklara yem vermeyle görevlendirdik onları. Okulumuzu özel okul standartlarında bir okul olmaya doğru yükseltiyoruz. Okulumuzda 50 öğrenci var okulumuz devlet okuludur. Okulumuzda normal eğitimin yanında organik tarım eğitimi veriyoruz. Hayvan sevgisini kazanmak için okulumuza kümes yaptık. Kümesin bakımı ile çocuklar ilgileniyor. Daha sonra kedi evi yaptık bütün bunların hepsi çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için" sözlerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Tavuk, Şuhut, Okul, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar - Son Dakika

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