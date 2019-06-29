Doğaseverler mesire alanından 20 poşet çöp topladı - OSMANİYE

Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği organizasyonda doğaseverler, Karaçay mesire alanında çöp topladı.

Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği organizasyonda doğaseverler, Karaçay mesire alanında çöp topladı.

Mesire alanı girişinde toplanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen yaklaşık 50 doğasever, ellerinde çöp poşetleriyle 2 kilometrelik alanda insanların bıraktığı çöpleri tek tek toplayarak poşetledi.

Etkinlik sonunda 20 poşet çöp toplayan doğaseverler, poşetleri çöp kutularına attı.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, yaptığı açıklamada, Karaçay'ın gerek kent merkezinden gerekse dışarıdan gelenlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikte sadece yarım saatte 20 torba dolusu çöp toplandıklarını belirten Cihangir, "Burada, Karaçay şelalesine kadar 10 kilometreye yakın bir alandan bahsediyoruz. Elbette buranın tamamını temizlememiz çok zor. Biz sadece farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için buradayız. " ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı

Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti