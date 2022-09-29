Doğu Afrika ülkelerine, Ebola salgınına karşı önlem almaları çağrısı yapıldı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), üye ülkelere, Ebola salgınına karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, basına yaptığı açıklamada, üye ülkelere, Uganda'da patlak veren Ebola salgınına karşı acil durum önlemleri ve müdahale planlarını hazırlamaları çağrısı yaptı.

Tedbirlerin özellikle sınır bölgelerde artırılması gerektiğini belirten Mathuki, salgının yayılmasını önlemek için test ve gözetimlerin artırılmasını istedi.

Uganda'da 19 Eylül'den bu yana Ebola nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 36'ya yükseldi.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.