Doğu Anadolu'da 307 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ilde 307 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Tunceli
'de, kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve halen devam kar yağışı nedeniyle Pülümür
'de 40, Pertek
'te 28, Ovacık
'ta 32, Nazımiye'de 21, Mazgirt
'te 56, Hozat
'ta 22, Çemişgezek
'te 6, merkezde 41 olmak üzere toplam 246 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, ulaşım sağlanamayan köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasını özellikle yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi olumsuz etkiliyor.
Kentte ayrıca Tunceli-Pülümür- Erzincan
kara yolu 1900 rakımlı Cankurtaran
mevkisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı.
Diğer araçların geçişlerine izin verilen bölgede, trafik ekipleri, Erzincan'a gidecek araçları Pülümür ilçesi girişindeki depolama alanında, Erzincan'dan gelen araçları da Mutu mevkisinde havanın düzelmesi için bekletiyor.
Erzurum
Erzurum'da bir süredir aralıklarla etkili olan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve soğuk hava yüzünden 26 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.
Kentteki soğuk hava yüzünden de bazı süs havuzları donarken binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Erzincan
Erzincan'da da kar yağışı sebebiyle ilçelerden Kemaliye
'de 3, Refahiye
'de 25, Tercan
'da ise 5 olmak üzere toplamda 33 köy yolu ulaşıma kapalı.
Bu yolların ulaşıma açılması amacıyla 5 ekip, 6 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile çalışma gerçekleştiriyor.
Ağrı
Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle Diyadin
ilçesinde 2 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar sebebiyle ekiplerin yollarda kar temizleme çalışması yaptığı belirtildi.
Ekiplerin sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama çalışması da yaptığı aktarılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.