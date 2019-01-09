Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 2 bin 194 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 2 bin 194 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Erzurum'da dün akşamdan itibaren devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle bin 119 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte kalınlığı 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan





Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 45, ilçelerden Çayırlı'da 45, İliç'de 40, Kemah'da 70, Kemaliye'de 60, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 110, Tercan'da 65 ve Üzümlü'de 20 olmak üzere 463 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.



Mecidiye köyünden gelirken olumsuz hava koşulları nedeniyle bir araçta mahsur kalan Nuri Yorulmaz ve yanındaki kişi, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerince 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.



Aracı 4 çeker araçları ile halat yardımıyla kurtaran ekip, 2 kişinin il merkezine ulaşmasını sağladı.



Ağrı



Ağrı'da il merkezi ve bağlı köyler ile Eleşkirt ve Tutak ilçelerinden sonra olumsuz hava koşulları dolayısıyla Hamur ilçesinde de köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Gece etkili olan yoğun yağış nedeniyle güne kar örtüsüyle mücadele ederek başlayan bazı sürücüler araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizlemeye çalıştı.



Kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sabah yapılması planlanan AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte 275 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Kar yağışının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarında temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da dün gece yağış nedeniyle kapanan Ağrı-Eleşkirt kara yolunun ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ulaşıma açıldığı vurgulandı.



Bunun dışında kurumun sorumluluk alanındaki yollarda sabah saatleri itibarıyla olumsuzluk bulunmadığı belirtilen açıklamada, yağışın ve ekiplerin kar temizleme ile tuzlama çalışmasının sürdüğü kaydedildi.



Kars



Kars'ta aralıklara devam eden kar yağışı nedeniyle ilçelerden Arpaçay'da 10, Kağızman'da 2 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.



Tunceli



Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonucu ilçelerden Pülümür'de 40, Pertek'te 23, Ovacık'ta 31, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 45, Hozat'ta 20, Çemişgezek'te 2, il merkezinde 36 olmak üzere 218 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, ulaşım sağlanamayan köy yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.





Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, gece kar ve tipiden kapanan Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisi ulaşıma açıldı.



Bu kara yolunda halen tır ve kamyonların geçişine izin verilmezken, diğer araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.



Öte yandan, Ovacık ilçesinde de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin cadde ve sokaklarında biriken kar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Araç trafiğinin güçlükle sağlandığı ilçede, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşlardan Meral İlker, AA muhabirine yapığı açıklamada, kar yağışının zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.



Bu yıl kar yağışının çok fazla olduğunu belirten İlker, "Aralık ayının son haftalarında başlayan yağış nedeniyle, bölgedeki kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Çok zorluk çekiyoruz. Yollar kapanıyor, elektrikler kesiliyor, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Öğrenciler zaman zaman okula gidemiyor." dedi.



Kar yağışı nedeniyle binaların çatılarda kalın kar tabakası oluştuğunu anlatan İlker, "Çatılardaki kar kütleleri tehlike yaratıyor. Biz de kış mevsiminin çetin şartlarına göğüs germeye çalışıyoruz. Dükkanımın önünde biriken karları temizliyorum. Kızımla karda oyunlar oynuyoruz. Her şeye rağmen Ovacık'ın kışı bir başka güzel." ifadesini kullandı.



Ardahan



Ardahan da gece etkisini artıran kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ana arterlerin de aralarında bulunduğu kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.



Yollardaki araçlarda mahsur kalanlar için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucu yolda kalan 72 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.



Bölgede devam eden kar ve tipi sonucu Ardahan-Şavşat ve Adahan-Posof kara yollarının yanı sıra 107 köy yoluna halen ulaşım sağlanamıyor.



Yetkililer, sürücülere, bölge genelinde kar, tipi ve yoğun buzlanmanın etkili olması nedeniyle zorunlu olunmadıkça yola çıkmamalarını önerdi.

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