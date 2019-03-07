Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

54 dakika önce

VAN/ Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 444 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

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VAN/ Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 444 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 5, Başkale ilçesinde 4 mahallenin yolu kapandı.


Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada son bir haftada yolu kapanan 444 yerleşim yerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşım sağlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğün sorumluluk alanındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Başkale, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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