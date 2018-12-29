Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu
1 saat önce
Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan- Kars
sınırındaki Çıldır
Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:05
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