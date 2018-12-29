Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu

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Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil