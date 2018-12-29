Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu

1 saat önce

Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu, System.String[]
Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:05 

Çıldır, Kars, Ardahan, Ekonomi
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