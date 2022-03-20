Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

20.03.2022 12:51
Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu. Ankara- Kars seferini yapan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesinde, Kars- Ankara seferini yapacak olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Topdağı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, 4 metreye ulaştı. Erzurum'dan Kars'a dün gece hareket eden turistik Doğu Ekspresi, Horasan ilçesinde kar temizleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle bekletildi. Yol açma çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede Kars'tan sabah saatlerinde Ankara'ya gedecek olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi. Yolcular, karşılıklı olarak Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'a kara yoluyla taşındı.

Kar yağışının yolculuklarına renk kattığını söyleyen turistik Doğu Ekspresi yolcuları ise karlı yollardan geçmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle tünel giriş ve çıkış noktalarında yoğun karın bulunduğu bölgede, tren rotatiflerle yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.


Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli
Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli
YORUMLAR
500
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Doğu Ekspresi, Doğu Anadolu, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement