Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Son Dakika

Valilik önündeki alanda Cuma namazına hazırlanan vatandaşlar

Cuma namazı BARTIN - Bartın'da, cuma namazı havanın güzel olması dolayısıyla belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ekiplerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Bartın'da valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de burada saf tuttu.