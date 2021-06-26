DOKTOR İLE HASTA YAKINLARI KAVGA ETTİ, İKİ TARAF BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, randevu saatinin geçtiği iddiasıyla doktor ile hasta yakınları kavga etti. Doktorun şikayetiyle gözaltına alınan 3 hasta yakını, adli kontrolle serbest kaldı. Dr. Samet Turhan, karşı tarafın saldırısı sonucu kendisini koruduğunu iddia etti. Hastanın kızı Canan Dere de Kastamonu'ndan heyet raporu için gittikleri hastanede doktorun, tartışmada kendilerini görüntülediğini, bunun üzerine telefonu ittiğini, Turhan'ın da nişanlısının burnunu kırdığını söyledi.

Olay, 23 Haziran'da, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Kastamonu'dan gelip, babası Ali Dere ile heyet raporu almak amacıyla hastaneye giden Canan Dere ve ablası Hülya Karabacak ile nişanlısı Suat Müsellimoğlu, göz muayenesi için aldıkları sıra numarası sonrası araştırma görevlisi Dr. Samet Turhan'ın odasına gitti. Sıranın gelmesine rağmen muayene olamadıklarını ve Kastamonu'ya döneceklerini iddia eden aile ve Dr. Turhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turhan, cep telefonu kamerasıyla hasta ve yakınlarını görüntüleyeme başladı. Bu sırada içeri giren Canan Dere, Turhan'ın elindeki telefona vurarak, görüntü almasına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan kavgada Suat Müsellimoğlu'nun aldığı darbe sonucu burnu kırılırken, Dr. Turhan da darbedildi. Olay, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son bulurken, Turhan 'beyaz kod' başvurusunda bulundu. İki taraf da darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu. Canan Dere, ablası Hülya Karabacak ve nişanlısı Suat Müsellimoğlu gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

YAŞANANLARI ANLATTILAR

Dr. Samet Turhan, hasta ve yakınlarının göz ölçümü yaptırmadan polikliniğe girdiklerini ve içeride bağırarak tepki gösterdiklerini söyledi. Poliklinik işleyişini engelledikleri için şikayetçi olmak üzere cep telefonuyla kayıt almaya başladığını aktaran Turhan, "Kayda başladığım sırada Canan Dere adındaki hasta yakını üzerime yürüdü ve bana saldırdı. O sırada telefonum elimden yere düştü, gözlüklerim düştü ardından içeride bulunan Suat Müsellimoğlu ve Hülya Karabacak adındaki hasta yakınları da bana saldırdılar. Kendimi korumak adına kendimi duvara yasladım. Koridorda bekleyen hastalar ve yakınları bana saldıran bu kişileri tutarak benden uzaklaştırdılar ardından güvenlikler ve hastane polisi gelerek şahısları poliklinikten uzaklaştırdılar" dedi.

'BENİ İFŞA ETMEYE ÇALIŞTI'

Canan Dere ise doktorun saldırısı sonucu olayların büyüdüğünü iddia ederek, şöyle konuştu:

"Biz babamı hastaneye götürdük. Ben seslere istinaden içeri girdim. Nişanlım ve ablam içerideydi. Ben içeri girdiğimde kamerayı yüzüme tutarak burnuma tutarak beni ifşa etmeye çalıştı. Ben nedir problem, diye sorduğumda da halen kamerayı suratıma tutuyordu. Ben durumun ne olduğunu da bilmiyordum. Sesler üzerine içeri girmiştim. Ben 'Çeker misiniz kamerayı' diye kamerayı ittim. Doktor direkt benim boğazıma yapışıp beni yere attı. Ondan sonra orada bir arbede çıktı. Nişanlımın burnu, elimiz yüzümüz, yerler, her yer kandı. Ben de bunları görüntüledim. Doktorun da kendi görüntüsü var. Biz hiçbir şekilde doktora saldırmadık. Hiçbir yerinde görüntüde çizik yok. Darp raporu almış. Biz de darp raporu aldık. Doktor 'beyaz kod' girdi, diye hiçbir şekilde ifade vermeye bile gelmedi. Biz nezarette yatmak zorunda kaldık. Ben de KADES'ten yararlanmak istediğimi söyledim. Kadınların da dokunulmazlığı var. Ben kamerayı ittirdim, diye doktor bey benim üzerime saldırdı. Nitekim anne ve babamın üzerine saldırdı. Ben de şiddete maruz kaldım."

'BANA CEVAP VERMEDEN YUMRUK ATTI'

Suat Müsellimoğlu ise burnundaki kırık nedeniyle Kastamonu'daki hastaneden 20 günlük iş göremezlik raporu aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doktor, hastamızın ismini söyleyerek bizi içeri davet etti. Bize 'Göz muayenesi yaptırıp geleceksiniz' dedi. Ben de 'Doktor bey biz sizin yanınıza önceden geldik. Niye bunu bize söylemediniz?' dedim. Doktor bunun karşılığında hiçbir sözlü hakaret yok, taciz yok, saldırı yok; bizi çekmeye başladı. Ses tonlarımız yükseldi. Nişanlım içeri gelip ne olduğunu söyledi. Elindeki telefonu, niye çekiyorsun, diye ittirdi. Doktor da benim nişanlımın bir elini kolundan tutarak bir elinden de boğazından sıkarak itti. Arkasında bulunan sandalyeye kafasının üzerine düştü. Ben de bir kadına nasıl davranıyorsun, diye kollarından geri doğru ittim. Doktor bey de hiçbir şekilde bana cevap vermeden yumruk attı. Burnum kırıldı, 2 gündür kanıyor. Videoda benim haklı olduğum gayet net şekilde görülüyor. Burnumdaki kanamalar gözüküyor. Biz buna rağmen bir gece nezarette yattık. Bizim hasta, diye getirdiğimiz hastalar sabaha kadar karakolda rezil rüsva oldular. Ben haklıyken haksız pozisyona düştüm."

İKİ TARAF DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan iki tarafın da olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Dr. Samet Turhan'ın çektiği görüntüde, kayıt sırasında Canan Dere'nin 'Ne yapıyorsun?' diyerek cep telefonuna vurduğu ve düşürdüğü görülüyor. Olayın ardından Dere'nin aldığı görüntülerde de doktor telefonuyla kayıt almaya devam ederken, Suat Müsellimoğlu'nun burnunun kanadığı anlar yer alıyor.