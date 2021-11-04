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Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi - Son Dakika

Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

04.11.2021 11:57
Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Yakınının cenazesine ulaşmak için araç kiralayan vatandaş, kendisine gönderilen hesaba 920 TL yatırdı. Ancak araç yerine sadece aracın fotoğrafları gönderildi.

İnternetin artık hemen hemen herkes tarafından kullanılır hale gelmesinin ardından dolandırıcılar da yeni yöntemler denemeye başladı. Dolandırıcıların son yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Bursa'da yaşayan Metin Arslan isimli vatandaş, Muş'taki yakınının cenazesine yetişmek için araç kiralama şirketine başvurdu. 920 TL yatıran adam, sadece aracın fotoğraflarını alabildi.

"PARAYI YATIRIN, HEMEN DÖNÜŞ YAPACAĞIZ"

Metin Arslan, internette bulduğu rent a car firmasını aradı. Şirketten "Verdiğimiz hesaba önce parayı yatırın, aracı hemen gönderiyoruz" şeklinde geri dönüş oldu. Şahıslar, telefon görüşmesinden sonra Metin Arslan'a, kiralayacakları aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracın hem dış görünümü, hem plakası, hem içinin detaylı fotoğraflarını gören Arslan, kendisine gönderilen hesaba 920 lira para havale etti. Parayı gönderdikten sonra konuştuğu numarayı aradı, ancak bir daha kimseye ulaşamadı. Hemen polise başvuran vatandaş, dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu.

Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Dolandırıcılık mağduru Metin Arslan

"BENDEN İSTENİLENİ YAPTIM"

920 TL yatırdığını belirten Arslan, "Cenaze için araç kiralamak istedim. İnternetten bir rent a car firmasıyla iletişime geçtim. Görüştüğüm firma yetkilileri, (Gönderdiğimiz hesaba para yatıracaksınız. 20 dakika içinde aracı size teslim edeceğiz) dedi. Bana aracın fotoğraflarını gönderdiler. Benden ehliyet fotoğraflarını ve para istediler. Ehliyet fotoğrafını ve verilen banka hesabına 920 lira yatırdım" diye konuştu.

"BİR DAHA ULAŞAMADIM"

Açıklamalarına devam eden Arslan, "Parayı gönderdikten sonra, daha önce iletişim kurduğum numarayı defalarca aramama rağmen, telefonum bir daha açılmadı. Dolandırıldığımı anladım. Hemen polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bana, benim gibi çok sayıda dolandırılan kişi olduğu söylendi. Ben ucuz atlattım. Buradan vatandaşları uyarıyorum. Tanımadığınız kişilerden internet üzerinden araç kiralamaya çalışmayın" dedi.

Mağdur vatandaş ve şirket arasındaki WhatsApp konuşmaları:

Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi
Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

Metin Arslan, Türk Lirası, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcıların yeni yöntemi! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi - Son Dakika
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