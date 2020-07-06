Dolar 6.85 lira, euro 7.74 lira, 8.57 lirada

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftaya uzun süre tutunduğu 6.85 lirada başladı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.

BIST100 yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 115 bin 730 ile 117 bin 391 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.99 düşüşle 115 bin 748 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 eksideydi.

IşıkFX'in forex analizinde, küresel piyasalarda ABD ISM İmalat Dışı PMI verilerinin izleneceğine dikkat çekilerek, geçen hafta genelinde Covid-19 pandemisinde yaşanan vaka artışlarının yanı sıra, ekonomik verilerdeki toparlanmanın da küresel piyasalarda risk alma iştahında artışlara yol açtığına işaret edildi.

Buna göre, Perşembe günü açıklanan ABD iş istatistikleri verilerindeki pozitif görünümün haftanın son işlem gününde de piyasalardaki dinamikleri etkileyen unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8546 lira ve en yüksek 6.8662 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.7068 lira ve en yüksek 7.7519 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5489 lira ve en yüksek 8.5792 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1243 - 1.1292 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1289 düzeyindeydi.

Buna göre, ABD tarım dışı istihdam 4 Milyon 800 bin kişi artış gösterirken, işsizlik yüzde 11.1 düzeyine geriledi.

Gedik yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100'de takip ettiğimiz iki önemli trend bulunmaktadır. Bunlardan kısa vadeli olanı mayıs ayında ivmelenen son yükseliş trendi olup, bu haftaya başlarken bu trend 116,000 civarında bulunup günlük yaklaşık 500 puanlık yükselişle seyretmektedir.

"Cuma günü 115,600 civarında bulunan trend gün içinde test edilirken kapanış bu trendin hemen üzerinde gerçekleşti.

"Bahsettiğimiz diğer trend ise mart ayında başlayan ana yükseliş trendi olup, bu hafta başında 113,600 civarında bulunan bu trendin hafta sonunda 115,500 civarına ulaşacaktır.

"Bahsettiğimiz bu iki trend kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. Bu trendler üzerinde kalındığı sürece 118,500 – 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündemde kalmaya devam edecektir."