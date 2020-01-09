Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı ev ve araçlar kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yığınlarının altında kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı ev ve araçlar kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yığınlarının altında kaldı.

Domaniç Dağı eteklerindeki Safa köyünde yaklaşık 3 gündür süren yoğun kar ve tipi sonucu kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Köydeki bazı evler ve araçlar ise kar yığınlarının altında kalarak adeta gözden kayboldu. Vatandaşlar, araçlarını bulabilmek ve çalışma yapan ekiplerin çarpmasını önlemek için kara sapladıkları sopalara poşet bağladı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki hayatı biraz daha kolaylaştırmak için İl Özel İdare ekiplerinin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Bölgeye gelecek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Poçanoğlu, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz, bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle seyahat etmeleridir." dedi.

Köyün muhtarı Seyit Ali Bayram ise yoğun kardan dolayı evlerinden güçlükle çıkabildiklerini dile getirdi.

Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kütahya, Domaniç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:01 Kaynak: AA
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