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Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

01.10.2021 10:51

Son dakika 3. sayfa haberine göre Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozcağız köyünde çıkan ahır ve samanlık yangınında, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozcağız köyünde çıkan ahır ve samanlık yangınında, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, köyde sabaha karşı samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede içi hayvan dolu ahıra sardı. Hayvanların sahibi Mustafa Çetin'in oğlu İbrahim Çetin, alevlerin arasından 5 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başarırken, yandaki ahırda bulunan 3 küçükbaş hayvan da telef oldu. İbrahim Çetin, "Sabah 04.30 sıralarında köyde bağrış seslerine uyandığımda, elektrikler yoktu ve bizim ahırın yandığını gördüm. Ahıra kapıdan girme şansım yoktu. Samanlık tutuşmuş, alevler ahır kapısını sarmıştı. Havalandırma deliğinden girerek, 5 adet büyükbaş hayvanı ahırdan bir şekilde çıkardım. Ama yan ahırda 3 küçükbaş hayvanımız daha vardı ve onlara alevlerden yaklaşamadık. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.

Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangın, görgü şahitlerinin ifadelerine göre samanlıktan başlayıp ahırlara taşmış. İki ev arasındaki ahşap ahır yangınına, Tunçbilek Garp Linyitleri İtfaiyesi, Domaniç Belediye İtfaiyeleri ve Domaniç Orman İşletme Arasözleri katıldı. İtfaiyelerin zamanında ve doğru müdahalesi ile birbirine bitişik ahşap evlerin arasındaki ahır yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya, Domaniç, Yangın, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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