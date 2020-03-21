"Dombra" şarkısıyla ünlenen Sultanbekov, karantinadakilere "dijital konser" verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dombra' şarkısıyla ünlenen Sultanbekov, karantinadakilere 'dijital konser' verecek - Son Dakika

"Dombra" şarkısıyla ünlenen Sultanbekov, karantinadakilere "dijital konser" verecek

6 saat önce

"Dombra" şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, yarın TSİ 21.00'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) YouTube kanalında canlı konser verecek.

"Dombra" şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, yarın TSİ 21.00'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) YouTube kanalında canlı konser verecek.

YTB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden dijital moral konserleri vermeye devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları bir yandan salgın hastalık nedeniyle evde dinlenirken, diğer yandan farklı aktivitelerle zaman geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB, virüs nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturuyor.

Bu kapsamda YTB, "Dünyadaki Türkler Evinizde" mottosuyla internet üzerinden canlı konser programları düzenleniyor.

Yarınki dijital konserde, Kazak sanatçı eserlerini geleneksel müzik aleti dombrayla seslendirecek. TSİ 21.00'de YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konser, https://youtube.com/yurtdisiturkler linkinden takip edebilecek.

Evde ney ziyafeti

Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için moral niteliğinde olacak bir diğer konser, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ tarafından verilecek.

Karadağ, 23 Mart Pazartesi günü TSİ 21.00'de online ney üfleyerek evde kalan vatandaşları müzikle farklı yolculuğa çıkaracak.

Salgın dolayısıyla evlerinde vakit geçiren yurtdışındaki Türk vatandaşları için YTB tarafından düzenlenen dijital konserler ilerleyen haftalarda da devam edecek.

Eve kapanan vatandaşlara moral

Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda'dan katılmıştı. Hatay'dan Hollanda'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan Dönmez'in piyano konseri özellikle yurt dışında büyük ilgi görmüştü. YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan 45 dakikalık Karsu konserini 30 bini aşkın kişi izlemişti.

YouTube üzerinden canlı yayınlanan konserlerde sevilen şarkıları seslendiren sanatçılar, sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen projede gönüllü yer alıyor.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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