Dörtyol'da İki Muhtar Adayına Eşit Oy Çıktı
57 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminden eşit oy çıktı.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminden eşit oy çıktı.
İlçeye bağlı Amanos Dağı
eteklerinde bulunan 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtar olmak için Ahmet Koca
, Mesut Yiğit ve Musa Koca yarıştı. Yapılan seçimlerde sandıktan muhtar adaylarından Ahmet Koca 56, Mesut Yiğit 56 oy olarak berabere kaldı.
Her iki muhtar adayının da seçimin tekrarlanması için İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu bildirildi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:30 Kaynak: İHA
Seçimi Kaybeden Mevcut Muhtar, Yaptırdığı Oyun Parkını Söktü
Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var
Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi
Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu