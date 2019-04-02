Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da İki Muhtar Adayına Eşit Oy Çıktı

Dörtyol'da İki Muhtar Adayına Eşit Oy Çıktı

57 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminden eşit oy çıktı.

Dörtyol'da İki Muhtar Adayına Eşit Oy Çıktı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminden eşit oy çıktı.

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan 156 seçmenin bulunduğu Kapılı Mahallesi'nde muhtar olmak için Ahmet Koca, Mesut Yiğit ve Musa Koca yarıştı. Yapılan seçimlerde sandıktan muhtar adaylarından Ahmet Koca 56, Mesut Yiğit 56 oy olarak berabere kaldı.

Her iki muhtar adayının da seçimin tekrarlanması için İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:30 Kaynak: İHA

Ahmet Koca, Hatay, Dörtyol, Güncel
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