Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da İnşaattan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Dörtyol'da İnşaattan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

14 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşüp yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol'da İnşaattan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşüp yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak Cumartesi günü Ocaklı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir inşaatın 8. katında sıva işlemleri yaparken dengesini kaybeden 19 yaşındaki İsmail Tüneyli sert zemine düştü.

Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Tüneyli, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Hatay, İşçi, Dörtyol, Güncel
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