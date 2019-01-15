Dörtyol'da İnşaattan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi
14 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşüp yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde inşaattan düşüp yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 12 Ocak Cumartesi günü Ocaklı Mahallesi Yavuz Selim
Caddesi'ndeki bir inşaatın 8. katında sıva işlemleri yaparken dengesini kaybeden 19 yaşındaki İsmail Tüneyli sert zemine düştü.
Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine kaldırılan Tüneyli, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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