Yerel

Down Sendromlu Çocuğa Temsili Askerlik Töreni

21.01.2026 14:38
Hakkari'de down sendromlu Sıtar Ertunç için temsili askerlik töreni düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili babanın isteği ve Vali Ali Çelik'in talimatıyla down sendromlu Sıtar Ertunç için kışlada temsili yemin töreni düzenlendi.

Keklikpınar Mahallesi'nde yaşayan Übeydullah Ertunç'un down sendromlu oğlu Sıtar Ertunç için dile getirdiği temsili askerlik talebi kısa sürede karşılık buldu. Kamuoyuna yansıyan çağrının ardından harekete geçen Vali Ali Çelik, anlamlı bir çalışmaya öncülük etti.

Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Sıtar Ertunç için temsili askerlik faaliyeti düzenlendi. Etkinlik, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında Sıtar Ertunç'a kamuflaj giydirilerek askerlik duygusunu bir günlüğüne de olsa yaşaması sağlandı.

Gerçekleştirilen temsili askerlik programında, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sıtar Ertunç'un yaşadığı mutluluk, programa katılan herkesin duygulanmasına neden oldu.

Daha önce yaptığı çağrıda "Oğlumun yüzünde bir tebessüm görmek istiyorum" diyen baba Übeydullah Ertunç, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Ertunç, başta Vali Ali Çelik olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Hakkari, Yerel, Son Dakika

