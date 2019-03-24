Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençlerden Anlamlı Etkinlik

Down Sendromlu Gençlerden Anlamlı Etkinlik

4 dakika önce

"Çanakkale Engel Tanımaz" isimli etkinlikle down sendromlu gençler Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha hatırlattı.

Down Sendromlu Gençlerden Anlamlı Etkinlik, System.String[]
"Çanakkale Engel Tanımaz" isimli etkinlikle down sendromlu gençler Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha hatırlattı.

Yeşilyurt AVM, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği(Down-Çed) işbirliği; Çanakkale Zaferi ve Down Sendromu Farkındalık Günü için etkinlik düzenlendi. Yeşilyurt AVM'de düzenlenen etkinliğe vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi. Etkinlikte down sendromlu çocuklar, asker ve yöresel kıyafetler giyerek şiir ve oyunlar oynadı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençlerden Anlamlı Etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]