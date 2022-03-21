Down sendromlu milli yüzücünün şimdiki hedefi antrenörlük - Son Dakika

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, kendisi gibi özel çocuklara yüzme eğitimi vermek istiyor.

Uşak'ta 4 yaşında kas gelişimine katkı sağlaması için ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan 30 yaşındaki Mehmet Fatih Karahan, kendisini geliştirip ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini 2016'da kazanan Karahan, geçen yıl haziran ayında "antrenörlük" belgesini alarak üniversiteden mezun oldu.

Tutkunu olduğu yüzme sporundan hiç vazgeçmeyen Karahan, her gün Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerine giderek, burada antrenörü Abdullah Karahan eşliğinde yeni şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Antrenörlük yapmak istiyorum"

Mehmet Fatih Karahan, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini ve bu sporun kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Şampiyonlarda derece elde etmenin kendisini gururlandırdığını kaydeden Karahan, sporcu olarak yarışmanın yanında antrenör olarak da havuzda görev almak istediğini ifade etti.

Karahan, "Antrenörlük okudum. Yüzmeyi seviyorum. Aynı zamanda antrenörümü de çok seviyorum. Ben de onun gibi atanıp, antrenörlük yapmak istiyorum. Antrenörlük yapmak bence çok güzel." diye konuştu.

Anne Karahan: "Fatih'e verdiğim emekler boşa gitmedi"

Mehmet Fatih Karahan'ın annesi Adalet Karahan, oğlunun gelişiminde yüzmenin büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Adalet Karahan, oğlunun çok azimli olduğunu belirterek, "Yeteri kadar antrenmanlarımızı yapabilirsek, dünya derecesi elde edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Oğlunun kendisi gibi özel çocuklara antrenörlük yaparak yardımcı olabileceğini anlatan Karahan, "Mehmet Fatih de bu konuda çok istekli. Kendi gibi çocuklara örnek ve destek olacak inşallah. Ben bir anne olarak çok mutluyum. Fatih'e verdiğim emekler hiçbir zaman boşa gitmedi. Hep kat kat fazlasını bana verdi. O yüzden Fatih'le ben çok mutluyum." ifadelerini kullandı.