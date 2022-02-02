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Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada - Son Dakika

Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

02.02.2022 21:02

Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kameradaİSTANBUL Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

İSTANBUL Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde drift yaparak ilerleyen bir sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansırken sürücü, hem kendi hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı.

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Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada - Son Dakika
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