Üye Girişi
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor - Son Dakika

DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor

01.12.2021 19:56
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına ilişkin öğrenecekleri daha çok şey olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına ilişkin öğrenecekleri daha çok şey olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Omicron varyantının ortaya çıkışı, anlaşılır bir şekilde küresel ilgiyi üzerine çekti." dedi.

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu." şeklinde konuştu.

Omicron hakkında zaman geçtikçe daha fazla bilgi öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "Ancak bulaşma üzerindeki etkisi, hastalığın şiddeti ve testlerin, terapötiklerin ve aşıların etkinliği hakkında öğrenilecek daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının bu soruların cevabını bulmak ve ortaya çıkan kanıtları değerlendirmek için son birkaç gün içinde toplantılar yaptığını aktardı.

"Seyahat yasakları beni derinden endişelendiriyor"

Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Omicron'u son derece hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve DSÖ'ye raporladıkları için teşekkür eden Ghebreyesus, bu ülkelerin seyahat yasağı getirilerek cezalandırılmasının kendisini "derinden endişelendirdiğini" vurguladı.

Ghebreyesus, tüm ülkeleri Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca rasyonel ve orantılı risk azaltma önlemleri almaya davet ederek "Buna, seyahatten önce veya varışta yolcuların taranması ya da uluslararası yolculara karantina uygulanması gibi yeni varyantın yayılmasını geciktirmek veya azaltmak için önlemler dahildir." dedi.

"Geniş kapsamlı seyahat yasakları Omicron'un uluslararası yayılmasını engelleyemez." diyen Ghebreyesus, bu yasakların insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde ağır yükler oluşturacağı uyarısında bulundu.

"Mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam edin"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de bir soru üzerine, Omicron varyantının bulaşabilirliği hakkında birkaç gün içinde daha fazla bilgiye sahip olmayı umduklarını kaydetti.

Kerkhove, Omicron'un insanlarda daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat yasaklarının, bu ülkedeki Kovid-19 örneklerinin nakliyesi için bazı sorunlar oluşturduğunu aktaran Kerkhove, DSÖ'nün seyahat kısıtlamalarına karşı olduğunu tekrarladı.

Kerkhove, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Tedros Adhanom, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi

Son Dakika Haberleri
21:07 İstanbul Valiliği'nden kış uyarısı
20:54 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Ümit ederim ki Omicron varyantı, salgının biteceğine işarettir
20:42 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
20:40 Ronaldo, Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı
20:39 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı
19:59 Alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu Hasibe Güven'den geriye gülümseyen karesi kaldı
19:45 FETÖ'cü Enes Kanter, halka yaptığı çağrı sebebiyle linç ediliyor
19:43 Standard & Poor, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
19:16 Manchester United'ın ilk hedefi Timo Werner
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 21:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement