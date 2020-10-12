DSÖ: "Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır" - Son Dakika

DSÖ: "Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır"

12.10.2020 22:43
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde video konferans yoluyla toplantı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı sistemini uygulayan ülkeleri eleştirdi. Ghebreyesus, Covid-19'u yeterli sayıda insanda bağışıklık oluşturana kadar nüfusa yayılmasına izin verme fikrinin "gereksiz enfeksiyonlara, acı çekmeye ve ölümlere" neden olacağını aktardı. Genel Direktör, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını söyleyerek, "Tam olarak anlamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek tamamen ahlak dışıdır. Bu bir seçenek değil" dedi.

Dünya genelinde vaka ve can kayıplarının hızla artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, her yaştan insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve hayatta kalanların bazılarında ise uzun süreli semptomlar meydana geldiğini açıkladı. İnsanların enfekte olduktan sonra korona virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığının hala bilinmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Covid-19 bağışıklığı hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Tarihte hiçbir salgında strateji olarak sürü bağışıklığı kullanılmamıştır" dedi. - CENEVRE

DSÖ: Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İsviçre, Cenevre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı DSÖ'den "sürü bağışıklığı" stratejisine sert tepki: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş         
22:05
Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak         
21:15
Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı         
20:57
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 22:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ: "Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei