Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül'ün Partilerinin Şişli Belediye...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül'ün Partilerinin Şişli Belediye...

13 dakika önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül'ün Partilerinin Şişli Belediye..., System.String[]
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi, Aksakal, Güncel
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