DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'na girişi engellenen 50 kuruluştan tepki - Son Dakika
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DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'na girişi engellenen 50 kuruluştan tepki

12.06.2022 23:12
DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'na girişi engellenen 50 kuruluştan tepki

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar Konferansı'na akreditasyonu son anda iptal edilen sivil toplum kuruluşları (STK), DTÖ'nün kararına tepki göstererek bu uygulamayla STK'lerin hedef alındığını belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar Konferansı'na akreditasyonu son anda iptal edilen sivil toplum kuruluşları (STK), DTÖ'nün kararına tepki göstererek bu uygulamayla STK'lerin hedef alındığını belirtti.

50'nin üzerinde STK'den yapılan ortak yazılı açıklamada, konferansa söz konusu STK temsilcilerinin girişinin iptal edilmesi, DTÖ'nün "baskıcı taktikleri" olarak yorumlanırken, "DTÖ'nün bu kuruluşları hedef alarak konferansın açılış gününde dışarıda bırakması demokrasi karşıtı bir hamle olup, büyük küresel firmaları konferansa davet eden örgütün STK'lere mesafe koyduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsviçre merkezli Dürüst İnternet Yönetimi Birliğinin temsilcisi Richard Hill, "Bir İsviçre vatandaşı olarak kayıt yaptırdığım halde konferansa katılmama izin verilmemesinden ötürü hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

Hill, 5 yıl aradan sonra ilk defa yapılan bu konferansta her görüşten kişi ve grupların fikrinin dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Arjantin merkezli İş Dünyası Enstitüsü'nün temsilcisi Sofia Scasserra da 2017'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan DTÖ 11. Bakanlar Konferansı'na çok sayıda STK'nin alınmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu seferki konferansta daha farklı bir uygulama olacağını düşünüyordum ama aynı şeyi tekrar yaşadık. Korkarım ki DTÖ, etkinliklerinde STK'leri dışlamayı giderek normalleştiriyor."

Açıklamada kuruluşlar, DTÖ'nün akreditasyon iptali kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

DTÖ'den 9 Haziran'da yapılan açıklamada, STK'lerin konferansa girişinin "beklenmedik güvenlik sebeplerinden ötürü" iptal edildiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Arjantin, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'na girişi engellenen 50 kuruluştan tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'na girişi engellenen 50 kuruluştan tepki - Son Dakika
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