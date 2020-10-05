DÜ Rektörü Çakar'dan 2020-2021 akademik yılı mesajı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2020-2021 akademik yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çakar, mesajında, "Değer Üreten Üniversite" felsefesiyle eğitim hayatına başlayan ve başarılarla dolu 14 yılı geride bırakmaya hazırlanan DÜ'nün 2020-2021 akademik yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çakar, üniversitenin dünyada hızla yayılan Kovid-19 virüsü nedeniyle 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde uzaktan eğitime geçtiğini ve bu akademik yılın güz döneminde ise hibrit eğitim uygulayacağını kaydetti.

Öğrencilerden ayrı olmanın da burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Çakar, "Küresel salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve bölgesel kalkınmadaki öncü rolüyle bir üniversiteden daha fazlası bir kuruma dönüşen üniversitemiz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için yeni değerler üretmeye azimle devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin kuruluşundan bugüne kurumsallaşması ve sayısız başarı kazanmasında özveriyle çalışan, iş ahlakı ve çalışma barışından bir nebze ayrılmayan akademik ve idari personelin katkısının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Çakar, "İlk günkü gibi aynı azim ve heyecanla 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyor, çalışanlarımıza, tüm eğitim camiasına ve ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.