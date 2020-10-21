Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu - Son Dakika

Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu

21.10.2020 10:49

Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu Adıyaman'da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs takı masasında sahte altını bırakıp gerçeğini isteyen şahıs kayıplara karıştı.

Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs takı masasında sahte altını bırakıp gerçeğini isteyen şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren Sultan ve Osman Delibaş çiftinin düğün törenine kimliği belirsiz bir şahıs katıldı. Damat Osman Delibaş'ın arkadaşı olarak kendisini herkese tanıtan şahıs daha sonra takı masasına giderek burada takı vermek istediğini söyledi. Altın kavanozuna 1 adet sahte çeyrek altın bırakan ve takı listesine isim yazdıran şahıs, alanda dolaşmaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonra yeniden takı masasına gelen şahıs burada bulunan görevlilere, "Çeyrek altın vermiştim, annem onu almamı istedi. Ev görmesine gideceğimiz zaman verececeğiz" demesi üzerine ise masadaki görevliler altın kavanozundan bir adet çeyrek altını vererek, şahsın ismini listeden sildi. Gerçek altını alan şahıs, düğünden ayrılarak kayıplara karıştı

Altını bozdurmak isteyince olay ortaya çıktı

Düğün sonrası borçlarını ödemek isteyen çift, kendilerine takılan altınları kuyumcudan bozdurmak isteyince yaşanan dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Çiftin altınları satışı esnasında bir adet çeyrek altının sahte olduğu fark edildi. Bunun üzerine damat ve yakınları masada bulunan ve akrabaları olan nikah salonundaki görevliyi aradı. Görevlinin düğün gecesi yaşanılan olayı anlatması üzerine salonda bulunan kameralar incelenmeye alındı. Sahte altın veren ve daha sonra gerçeğini alıp gittiği iddia edilen şahsın kamera kayıtlarından eşkali tespit edildi. Ne damat tarafı nede gelin tarafından kimsenin şahsı tanımaması üzerine ise durum polis ekiplerine bildirildi.

Başlarına gelen olayın bir başka çiftin yaşamasını istemediklerini belirten Osman Delibaş, "Adam kına günü keşfe gelmiş, benimle ilgili bilgiler almış. Nerede çalışıyor, ne iş yapıyor diye. Düğünün Pazar günü olduğunu öğrenip gelmiş. Cebinde bulunan sahte altını gerçek altınlarla karıştırmış, sahte altını Oktay Y., ismiyle listeye yazdırmış. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Ne kız tarafı tanıyor nede de damat tarafı tanımıyor. Sahte altını verdikten bir saat sonra annesinin aradığını ve altını ev görmede vereceklerini söyleyerek altını geri istemiş. Gerçek altın içeride kalacak şekilde gerçek altın ise şahsa teslim edilmiş. Bizlerde bir sonraki gün altınları bozdurmak istedik biraz borcumuz vardı. Kuyumcuya gittik ve kuyumcu bu sahte dedi. Bizlerde olayın şoku ile listeyi yapan kişiyi aradık. ve kendisi bize bir şahsın altın verdiğini bir saat sonra geri aldığını söyledi. Davetliler ve liste içerisindeki tek yabancı kişi oydu. Bizler o şahsı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Kamera kayıtlarını da izledik. Yöntemi güzel bir şekilde yapmış, kendisine helal olsun, polise bilgi verdik şikayetçiyiz" dedi.

Gelin Sultan Delibaş ise bir an önce şahsın yakalanmasını isteyerek, "Akrabamız olarak gelmiş. Bizler kendisini tanımıyoruz. Bizler yandık başkaları yanmasın" diye konuştu.

Güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri pes dedirten dolandırıcılık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Derinleşen soruşturmada, şahsın bir gün önce kına gecesine geldiği ve buradaki davetlilerden düğün töreninin ne zaman nerede olacağını öğrenerek, damat hakkında bilgiler topladığı ortaya çıktı.

Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu
Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu
Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu
Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu

Adıyaman, Kamera, Damat, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu - Son Dakika

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