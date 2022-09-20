Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

20.09.2022 19:42
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında önceden tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp kaçan araç Çokyaşar Mahallesi yakınlarında durdurulunca, koşarak uzaklaşmaya çalışan A.A.O. ve A.F. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, bin 230 captagon, 46 uyuşturucu nitelikte hap, 310 gram esrar, 64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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