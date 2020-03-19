Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor

25 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Esnafımız virüse karşı duyarlıdır. Çalışmalarımız ilçemizin her alanında olduğu gibi halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı esnaflarımızın iş yerlerinde de devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:46 Kaynak: İHA

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