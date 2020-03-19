Son Dakika › Yaşam › Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor
25 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Esnafımız virüse karşı duyarlıdır. Çalışmalarımız ilçemizin her alanında olduğu gibi halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı esnaflarımızın iş yerlerinde de devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu