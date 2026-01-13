Dünürünü Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dünürünü tabancayla öldürdüğü öne sürülen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Çelik ile maktul Abdulkadir Tozkoparan'ın (47) eşi müşteki Safiye Tozkoparan ile oğlu Serhat Tozkoparan, bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık M.A, olay günü taksisine binen sanığı tanımadığını, sadece gideceği yere bıraktığını belirtti.

Tanık Y.T. de olayın yaşandığı yerde kırtasiyesinin bulunduğunu anlatarak, "Silah sesi duyduğumda dışarı çıktım. Komşum Abdulkadir Tozkoparan'ı yerde yatarken gördüm. Olay yerindeki kişi aniden plakasını alamadığım bir otomobile binip kaçtı. Silah sesinden önce hiçbir kavga ya da tartışma yaşanmadı." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nazmi Çelik, kızının müşteki Serhat Tozkoparan ile evli olduğunu ifade etti.

Kızı ve damadı arasında anlaşmazlık bulunduğunu öne süren Çelik, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Abdulkadir Tozkoparan olay yerinde araçtan inip elini beline attı. Üzerime doğru gelince bir el ateş ettim, sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Edirne'ye gittim ve orada polis tarafından yakalandım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Safiye ve Serhat Tozkoparan ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Nazmi Çelik'in suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve kaçma ihtimali sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınmayan tanıkların diğer celse hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim 2024'te boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokakta tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı Nazmi Çelik kaçmıştı. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanan Çelik, 5 Kasım 2024'te tutuklanmıştı.