Son Dakika Haberleri: Dünya Anadolu Tıbbını Keşfediyor

Dünya Anadolu Tıbbını Keşfediyor

1 saat önce

24-27 Nisan arasında gerçekleşecek olan 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nda (GETAT) ana tema 'Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları'olarak belirlendi.

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24- 27 Nisan arasında gerçekleşecek olan 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nda (GETAT) ana tema 'Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları'olarak belirlendi. Kongreye dünyanın sayılı tıp uzmanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) başkan düzeyinde katılım sağlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında dünya Anadolu tıbbını keşfediyor. Binlerce yıldır kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'da tarih boyunca tıp alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi binlerce yıllık bu birikim 'Anadolu Tıbbı' adıyla dünyaya açılacak. Bunlar içinde hipnoz, su, kil, müzik ve arı ürünleri ile tedavi yöntemleri de bulunuyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:50 

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, 27 Nisan, Güncel
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