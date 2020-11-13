Dünya Bankası'ndan Gana'ya 130 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Dünya Bankası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Gana'ya 130 milyon dolarlık kredi paketini onayladığı bildirildi.

Dünya Bankası, Gana, Liberya ve Sierra Leone Direktörü Pierre Laporte, yaptığı yazılı açıklamada, " 130 milyon dolarlık söz konusu ek kredi, yoğun bakım üniteleri ve tedavi kapasitesini artırmak, hayat kurtarmak ve dayanıklı sistemler oluşturmak için onaylandı." değerlendirmesini yaptı.

Kredinin, hükümetin Kovid-19'un yeniden yayılmasını engelleme ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkı yapacağı hatırlatıldı.

Afrika ülkesi Gana, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 230 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 50 bin 18 vaka görüldü, 320 kişi ise virüs nedeniyle vefat etti.