Dünya Çevre Günü Ataşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi'nce 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre Şöleni etkinlikleri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl da pandemi nedeniyle alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık etkinlikler yapılamadığı için Çevre Şöleninde farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Çevre Şöleni'nin son gününde ilk olarak Çevre TIR'ı orkestra eşliğinde müzikler çalarak Ataşehir'in mahallelerini gezdi.

Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle bisiklet sporunun yaygınlaşması ve ulaşımda bisikletin kullanımını arttırmak için Bisikletliler Derneği, Migros, Ataşehir Kent Konseyi, İSPARK, ETİ Gıda, Peugeot Bisiklet, Denge Elektronik ve İnteraktif Çevre kurumları doğa dostu bir organizasyona imza attı.

Her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet tutkunları birbirinden renkli bisikletleriyle etkinlik alanında bisikletlerine binerek pedallarını bu kez de doğa ve çevre için çevirdiler.

Günün anısına Ataşehir Belediyesi ve Eti Gıda tarafından katılımcılara minik hediyeler dağıtıldı. Ataşehir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

Etkinlik alanına bisikletleriyle gelenlere ve depolarda atıl olan bisikletlerini getirenlere noter huzurunda düzenlenen çekilişle 10 adet bisiklet hediye edildi.

Çok sayıda gönüllü, köy okullarındaki çocuklara bağışlanması için kullanmadıkları bisikletlerini de getirdi. Bakım ve onarımları yapılan bisikletler çocuklara hediye edilecek. Tamir edilemeyeler ise geri dönüşme kazandırılacak.