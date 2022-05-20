Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya

20.05.2022 22:50
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı gösterdi.

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı gösterdi. Organizasyonda Türkiye 5 altın ve 2 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu.Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri de turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, organizasyonda 5'i altın ve 2'si bronz 7 madalyayla takım halinde şampiyon oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başahşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nden düzenlenen şampiyonanın 11'inci ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

50 kiloda altın madalya mücadelesi veren milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçını Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria karşısında 5-0'lık skorla kazandı. Çakıroğlu böylece Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu da başarılarına ekledi.

Hatice Akbaş ise 54 kiloda Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile final maçına çıktı. Akbaş maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda Kanadalı Charlie Cavanagh ile finalde karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Sürmeneli son rauntta bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edilerek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir de +81 kiloda Faslı Khaija Mardi karşısında final maçına çıktı. Çekişmeli geçen maçı Demir 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İstanbul'da düzenlenen turnuvada Türk sporcuların gösterdiği başarı Türkiye'nin kadın boks tarihine geçti.

DW/ EC, BK

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Kaynak: Deutsche Welle

Altın Madalya, İstanbul, Türkiye, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya - Son Dakika


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