Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Sporcudan Başkan Karabacak'a Ziyaret

Dünya Şampiyonu Sporcudan Başkan Karabacak'a Ziyaret

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Paris'te düzenlenen şampiyonada karate branşında 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu seçilen Eray Şamdan'ı makamında kabul etti.

Dünya Şampiyonu Sporcudan Başkan Karabacak'a Ziyaret, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Paris'te düzenlenen şampiyonada karate branşında 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu seçilen Eray Şamdan'ı makamında kabul etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ve kulüp antrenörleri Adnan Şamdan ile Ahmet Akçay'ın da hazır bulunduğu ziyarette Karabacak, milli sporcu Eray Şamdan'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Karabacak, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün ülkemize önemli başarılar kazandırmaya devam edeceğini belirterek, "2018 yılında Premier Lig Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün Karate takımı sporcusu, gururumuz Eray Şamdan geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen ödül töreninde 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu olarak seçildi. Sporcumuzu, hocalarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eray kardeşimizin Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılarak, ülkemize madalya kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Şamdan ise kulübüne ve kendisine destek veren Karabacak'a teşekkür ederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Şükrü Karabacak, Darıca, Paris, Spor
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