Haftalık 2 milyon 200 bin euroya kiralanan yat, Bodrum'a demir attı

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki en yakın rakibine fark attı

Kıyıdakilerin önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

Monako'dan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan Cayman Adaları bayraklı 126 metrelik yat, Bodrum açıklarına demirledi.

İÇİNDE YOK YOK

Helikopter pisti ve denizaltısı bulunan yat, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları imkanına da sahip. Yatın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 2 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

GÖSTERİŞLİ DURUŞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Octopus, 2003'te yapılan ve teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirmişti. Bodrum açıklarında demirli yat, gösterişli duruşuyla dikkati çekiyor.