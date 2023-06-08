Haftalık 2 milyon 200 bin euroya kiralanan yat, Bodrum'a demir attı - Son Dakika
Üye Girişi

Haftalık 2 milyon 200 bin euroya kiralanan yat, Bodrum'a demir attı

08.06.2023 20:46

Monako'dan yola çıkan Cayman Adaları bayraklı 126 metrelik Octopus yatı, Bodrum açıklarına demirledi. Helikopter pisti, denizaltı, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları gibi imkanları bulunan yatın haftalık kirası 2 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

Monako'dan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan Cayman Adaları bayraklı 126 metrelik yat, Bodrum açıklarına demirledi.

İçinde yok yok! Haftalık kirsı 2.2 miyon euro olan devasa yat Bodrum'a demir attı

İÇİNDE YOK YOK

Helikopter pisti ve denizaltısı bulunan yat, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları imkanına da sahip. Yatın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 2 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

İçinde yok yok! Haftalık kirsı 2.2 miyon euro olan devasa yat Bodrum'a demir attı

GÖSTERİŞLİ DURUŞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Octopus, 2003'te yapılan ve teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirmişti. Bodrum açıklarında demirli yat, gösterişli duruşuyla dikkati çekiyor.

İçinde yok yok! Haftalık kirsı 2.2 miyon euro olan devasa yat Bodrum'a demir attı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: birileri açken birileri savurgan..hayat işte Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
500

Cayman Adaları, Monako, Bodrum, Muğla, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Haftalık 2 milyon 200 bin euroya kiralanan yat, Bodrum'a demir attı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti
22:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:24 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var
22:20 Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:11 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği megakent için 4 isim konuşuluyor
22:07 Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
21:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok
21:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'ta kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama: Hiçbirinin hayati tehlikesi yok
21:27 İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı
21:26 Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 23:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Haftalık 2 milyon 200 bin euroya kiralanan yat, Bodrum'a demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement