Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

18.10.2020 00:05
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı, System.String[]

24 yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu. Mini trençkot elbise giyen Hadid'i görenler dönüp bir daha baktı.

Ablası Gigi Hadid'in bir kız bebek dünyaya getirmesiyle teyze olma mutluluğunu da yaşayan Bella Hadid, New York'ta görüntülendi. Bir mini trençkot elbise giyen Hadid, ilk görüntülendiğinde ayağında altın rengi stilettolar vardı.

YENİ YAŞINI TROPİK TATİLLE TAÇLANDIRDI

Koronavirüs önlemi olarak siyah bir maske tercih eden Hadid, hava karardıktan sonra bir kez daha objektiflere takıldı. Bu kez kıyafeti aynı olsa da stilettolarını değiştirip daha rahat bir çift ayakkabı giymişti. Bella Hadid, geçtiğimiz hafta yeni yaşını bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı tropik tatilde kutladı.

JACK NICHOLSON TORUNU İLE AŞK SÖYLENTİSİ

Hadid'in adı yine geçen hafta Jack Nicholson'ın torunu Duke ile aşk söylentilerine de karıştı. İddialara göre Duke Nicholson ile Bella Hadid gizli bir aşk yaşıyor. Ancak bu iddialara Hadid'den ne doğrulama ne yalanlama geldi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

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Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika Dünya

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