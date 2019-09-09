Son Dakika Haberleri: Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2)
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Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2)

57 dakika önce

TUTUKLANDIBartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Bartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ahmet Toprak, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
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