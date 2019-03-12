Son Dakika Haberleri: Duygulandıran İstiklal Marşı Filmi

Duygulandıran İstiklal Marşı Filmi

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda program düzenlendi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, oratoryo seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili sunumun ardından, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan video gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrenciler arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Programı düzenleyen Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asuman Yüksel tarafından Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'a Hattat Nihat Kağnıcı'nın kaleminden Osmanlıca İstiklal Marşı'nın ilk dörtlüğünün yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Kaymakam Bilgihan, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Duygulu anlar yaşadık. Ülkemizi, milletimizi sevecek o kadar çok nedenimiz var ki, gençlerimizin bu nedenleri çok iyi bilmeleri ve kendini geliştirmelerini, ülkesine ve dünyaya iyi birer insan olmaları için çalışmalarını istiyorum." dedi.

Programın ardından topluca fotoğraf çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Fatih Duruay, Tülay Baydar, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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