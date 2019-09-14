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Düzce'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

25 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de her yıl olduğu gibi bu yılda Valilik koordinasyonunda DESOB tarafından gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası Kutlama programı, 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 20 Eylül Cuma günü sona erecek.

Düzce'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de her yıl olduğu gibi bu yılda Valilik koordinasyonunda DESOB tarafından gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası Kutlama programı, 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 20 Eylül Cuma günü sona erecek.


Düzce'de Ahilik Haftası renkli görüntülerle kutlanacak. 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Mehteran Takımı eşliğinde, Belediye-Anıtpark arasında esnaf, halk ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ahilik yürüyüşü ile başlayacak. Program, ardından Atatürk Anıtına çelek sunumu, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmaları ile devam edecek.


Düzce'de yılın Ahisi seçilen Orhan Demir'e, ilin kalfası seçilen Aybüke Yiğit'e ve ilin çırağı seçilen Melih Özçiçek'e ödüller verilecek. Sonrasında ise ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarların ruhuna dua okunacak.


Ahilik Haftası Kutlamaları, esnaflar tarafından Anıtpark'a kurulan standın gezilmesi ve Ahi pilavı dağıtımı ile devam edecek. Kutlamalar sonrasında, yaşlı esnaf ev ziyaretleri ve huzurevi ziyareti yapılacağı bildirildi. - DÜZCE

Ahilik Haftası, Eylül, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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