DÜZCE Otomobil kamyona çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

DÜZCE'de, otomobilin karşı yönden gelen kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Otluoğlu Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Saraçoğlu idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil virajı alamayarak karşı istikametten gelen Yusuf Yıldız idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü Orhan Saraçoğlu hasar gören araçta sıkışırken, oğlu Egemen Saraçoğlu ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan Orhan Saraçoğlu'nu kurtardı. Sağlık ekibi yaralanan baba ve oğluna ilk müdahalede bulundu. Yaralanan baba ve oğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.