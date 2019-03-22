Düzce Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Evra'yı İtfaiye Kurtardı
55 dakika önce
Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardıDüzce'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti.
Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı Düzce
'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Hamidiye
Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:23 Kaynak: DHA
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi
Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu