Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

22.10.2020 16:19

Vali Atay'ın pazar yerinde maske dağıtması Atay'ın gazetecilere açıklamada bulunması Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi DÜZCE (AA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" sloganıyla ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs...

Vali Atay'ın pazar yerinde maske dağıtması

Atay'ın gazetecilere açıklamada bulunması

Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

DÜZCE (AA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" sloganıyla ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Atay, Aziziye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı denetleyerek sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşları dinleyen Atay, çocuklara maske dağıttı.

Vali Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerinde esnafın maske kuralına özen gösterdiğini gözlemlediğini söyledi.

Orta yaş grubuna maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunan Atay, şöyle konuştu:

"Genelde vatandaşlarımız kurallara uyma gayreti içinde. Bazı uymayan vatandaşlarımıza rastlıyoruz. Tabii gereken yaptırımlar uygulanıyor. Vatandaşlarımızın bazıları da maske takmayanlar konusunda şikayetçi. İnsanlar sadece kendi sağlığını değil, karşıdakinin kendisine vereceği zararı düşünerek gayet de haklı olarak bazen sitem ediyorlar. Bu konuda lütfen tüm vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın hakkı için onların sağlığı için, onlara zarar vermeme adına lütfen herkes bu kurallara uysun. Herhangi bir cezai yaptırımla da karşı karşıya kalmasınlar. Bu bizim borcumuz. Başka bir izahatı yok."

Karantina sürecini KYK yurtlarında geçirme talebinde bulunanların olduğunu söyleyen Atay, "Düşünün ki hasta, başkasına zarar vermemek adına 'Bana bir yer bulun.' diyor. Bu talep doğrultusunda yurtlara yerleştirdiğimiz insanlar da var. Tek başına kaçak hastalar adına değil de diğer türlü de yerleşenler var." ifadesini kullandı.

Denetimde, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal da yer aldı.

Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Aziziye Mahallesi, Pazar, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı         
16:13
Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim         
15:59
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei