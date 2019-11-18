Düzceli Judocular 9 madalya ile yurda döndü

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsil eden judocular 9 madalya ile Düzce'ye döndü.



Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yapılan uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsilen katılan Düzceli judocular 9 madalya ile bugüne kadar alınamayan madalya sayısını ülkemize ve Düzce'ye getirdiler. 24 ülke ve bin sporcunun yarıştığı turnuva Avrupa'nın en iyi açık turnuvası olarak adlandırdı. Türkiye olarak mindere çıkan Düzceli sporcular 2 gün süren müsabakalar ardından 9 madalyaya ulaşmanın zaferini yaşadı.



Antrenörler Ayhan Alayıldız, Nermin Alayıldız ve Koraycan Kamçı önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan 44 kg Yaren Sala birinci, 44 kg Gülişan Yıldız ikinci, 38 kg Arda Işık ikinci, 28 kg İnci Ürer üçüncü, 28 kg Neris Öztürk üçüncü, 32 kg Özlem Şebnem Sezen üçüncü, 44 kg Ecre Alayıldız üçüncü ve 52 kg Hayrunnisa Yılmaz üçüncü olarak madalya getirdi. - DÜZCE