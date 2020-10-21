E5 Karayolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

- E5 Karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
İSTANBUL - E5 Karayolunda motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Olay, Bakırköy E5 Karayolunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, 34 BDN 648 plakalı motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Vatandaşlar yaralının yardımına koşarken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
- Kaynak: İHA
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