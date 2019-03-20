Son Dakika Haberleri: Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Başkanlığını sürdürecek

Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Başkanlığını sürdürecek

2 saat önce

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul'u yapıldı.

Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Başkanlığını sürdürecek, System.String[]
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul'u yapıldı. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, geçen yıl devraldığı Başkanlık görevini devam ettirmek üzere tekrar seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:15 

CEO, Garanti Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Başkanlığını sürdürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]