Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Başkanlığını sürdürecek
2 saat önce
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul'u yapıldı.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul'u yapıldı. Garanti Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, geçen yıl devraldığı Başkanlık görevini devam ettirmek üzere tekrar seçildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:15
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı