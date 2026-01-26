Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada - Son Dakika
Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada

Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada
26.01.2026 09:06
Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada
Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 7 aylık Ece bebek hayatını kaybetti.

Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 7 aylık Ece bebeğin can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

BABA VE ANNENİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 7 aylık bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek Ece Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Ece bebeğin ölümüne neden olan kaza kamerada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.