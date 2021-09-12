Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Z.S. torunu ve torununun eşine kendi faiz hesabına yatırması için 240 bin lira verdi.

Torununun hesabına 136 lira yatırdığını geri kalan parasını alamadığını iddia eden Z.S. polise şikayette bulundu.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri D.A.A. ile E.B'nin üzerinde arama yaptı.

Üzerlerinde 6,08 gram uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.