İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K. ve H.K'nin Yeni Mahalle'deki evinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de gümrük kaçağı 223 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika

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