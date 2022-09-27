Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındı.

Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Yunanistan, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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